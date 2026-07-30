Çine’deki yangına Efeler Belediyesi’nden saha desteği

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınında alevlerin kontrol altına alınması için bölgede geniş çaplı bir söndürme operasyonu yürütülürken, Efeler Belediyesi ekipleri de arazöz ve personeliyle ilk andan itibaren bölgeye ulaşarak destek sağladı.

Kavşit Mahallesi mevkisinde yükselen alevler, rüzgarın sert esmesiyle birlikte sarp arazide hızla ilerledi. Yangın ihbarının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Başkan Anıl Yetişkin'in talimatıyla komşu ilçe Efeler'den de destek geldi. Efeler Belediyesi, bölgeye sevk ettiği arazözler ve teknik personelle söndürme çalışmalarına aktif katkı sunuyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çineli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Dayanışma vurgusu yapan Başkan Yetişkin, "Çine ilçemizdeki yangını kaygıyla takip ediyorum. Biz de arazözlerimizle sahada görev yapan ekiplere destek veriyor, yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katkı sunuyoruz. Yangından etkilenen tüm Çineli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.