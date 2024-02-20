Ege Üniversitesi\'nde Saldırıya Uğrayan Öğrenci İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

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Ege Üniversitesi'nde 9 yıl önce uğradığı saldırıda üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için, Ülkü Ocakları Çine İlçe Başkanlığı tarafından lokma hayrı düzenledi.

Çine Ülkü Ocakları Başkanı Ali Erdem ve yönetim kurulu üyeleri 2015 yılının Şubat ayında Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan olayda saldırıya uğrayan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefatının yıl dönümü sebebiyle lokma hayrı düzenledi. Merhum Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtıldı.

Merkez Camii önünde yapılan lokma hayrına, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Dinçer, MHP İlçe Başkanı Kazım Oluç ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülseren Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı, Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu dualarla andıklarını ifade eden Çine Ülkü Ocakları Başkanı Ali Erdem, "Bu memleketin yiğit bir evladı olan Fırat kardeşimiz, daha hayatının baharında iken hainler tarafından şehit edildi. Biz de Çine Ülkü Ocakları olarak, merhum Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ruhuna okunan duaların ardından lokma döktürerek andık" dedi. - AYDIN