Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu - Son Dakika
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Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu

13.02.2023 18:53
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf adını aldı.

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf adını aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim'i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz'a teslim etti. Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang'a hediye etmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu - Son Dakika

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