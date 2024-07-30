Çivril'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çivril'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı

Çivril\'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril'deki yeni görevine başladı. Sünbül, daha önceki görev yerlerinde yürüttüğü ulusal soruşturmalar ile tanınmaktadır. Çivril'e atanan ilk başsavcı olan Sünbül, Adalet Bakanlığının strateji planı doğrultusunda İnsan Hakları Eylem Planı'na katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

30.07.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril'deki yeni görevine başladı.

Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, 2024 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Çivril Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Çivril'e atanan ilk başsavcı olan ve daha önceki görev yerlerinde yürüttüğü ulusal soruşturmalar ile tanınan Başsavcı Furkan Sünbül, Çivril Adliyesindeki yeni görevine başladı. Sünbül'ün göreve başlamasıyla, Denizli'den sonra ilçelerde görev yapan ilk Cumhuriyet Başsavcısı Çivril'de görev almış oldu.

Daha önce 2 yıl Elazığ/ Kovancılar Adliyesinde, 4 yıl da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda görev yapan Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül, 'Anadolu Operasyonu' olarak bilinen Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu yürütmüştü.

Başsavcı Sünbül, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 2024-2028 yılları arasındaki dönemde uygulanacak olan strateji planı doğrultusunda İnsan Hakları Eylem Planında yer alan amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek; "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlama vizyonuyla hareket edeceğiz. Adalet sistemine olan güven ve memnuniyeti arzu edilen seviyeye yükseltmek için Çivril ilçemizde Adalete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İnsan Hakları Eylem Planı, Başsavcı, Çivril, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çivril'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: Çivril'e yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement