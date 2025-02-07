Çivril Kaymakamı, 6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Şehit Öğretmen Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çivril Kaymakamı, 6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Şehit Öğretmen Ailesini Ziyaret Etti

Çivril Kaymakamı, 6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Şehit Öğretmen Ailesini Ziyaret Etti

Denizli'de Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, depremin etkisiyle hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un ailesini ziyaret etti. Kaymakam Akbulut, Özdemirci mahallesinde anne babasıyla bir araya gelerek sohbet etti ve başsağlığı diledi. Ziyaretine mahalledeki şehit annesi Fatma Erdoğmuş'u da unutmadan devam eden Akbulut, ailelerin taleplerini dinledi.

07.02.2025 15:49
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Denizli (İHA) – Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut 6 Şubat depreminin yıldönümünde, depremde vefat eden Çivrilli öğreten Şeyma İyiol'un ailesini ziyaret etti.

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde görev yaptığı İskenderun'da hayatını kaybeden Çivrilli öğretmen Şeyma İyiol, depremin yıldönümünde unutulmadı. Kaymakam Hasan Akbulut ve beraberindekiler Şeyma İyiol'un Özdemirci mahallesinde yaşayan anne babasını ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Akbulut 6 Şubat depreminin yıldönümünde deprem şehidi Çivrilli öğretmen Şeyma İyiol'un Özdemirci mahallesinde yaşayan ailesi Hayati ve Emine İyiol'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Muhtar Abdurrahim Alacacığlu ile birlikte İyiol ailesi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Hasan Akbulut daha sonra mahallede yaşayan şehit annesi Fatma Erdoğmuş'u ziyaret etti. Şehit annesi ile de bir süre sohbet eden kaymakam Akbulut, ailelere tekrardan başsağlığı dileyerek, İyiol ve Erdoğmuş ailelerinin istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Hasan Akbulut'a Özdemirci ziyaretinde Jandarma Komutanı Jandarma teğmen Ali Çolak, Emniyet Müdürü Asım Kayacı, Müftü Muhammed Çörekçi eşlik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çivril Kaymakamı, 6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Şehit Öğretmen Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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