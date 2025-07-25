Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu\'ndan orman şefliklerine anlamlı ziyaret

Eskişehir'de çıkan orman yangınında 10 orman işçisinin şehit olması üzerine Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Çivril Orman İşletme şefliği ile Işıklı Orman şefliğini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 10 orman işçisi şehit olmasının ardından Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Çivril Orman İşletme şefliği ile Işıklı Orman şefliğini ziyaret etti. Kaymakam Cıdrıoğlu personel ve yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi alırken başsağlığı dileğinde bulundu ve orman personeline destek mesajı verdi.

Ziyarette orman personelinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Kaymakam Cıdıroğlu, bu zorlu süreçte görev yapan tüm çalışanlara teşekkür etti. Kaymakam Fatih Cıdıroğlu orman yangınlarıyla mücadelede en ön safta yer alan görevlilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Şehit düşen orman işçilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, "Ormanlarımız sadece yeşil alan değil, geleceğimizdir" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu. - DENİZLİ