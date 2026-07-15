Cizre'de 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Cizre'de 15 Temmuz anma programı

Cizre\'de 15 Temmuz anma programı
15.07.2026 13:10
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Cizre'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler unutulmadı. Cizre Cumhuriyet Savcısı Muhammed Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen anma programı, şehitlik ziyaretiyle başladı. Program kapsamında ilk olarak adliye personeli, denetimli serbestlik çalışanları ve denetimli serbestlik yükümlüleri Konak Mahallesi'nde bulunan şehitliği ziyaret etti. Aziz şehitlerin kabirleri başında vatanın birliği ve beraberliği için canını ortaya koyan kahramanlar rahmet, minnet ve şükranla yad edildi.

Akabinde program, Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Konuşmalarda, Türkiye'nin geçirdiği zorlu süreçte milletin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun her zaman diri tutulması gerektiği vurgulandı. Program; sinevizyon gösterimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve toplu duaların okunmasının ardından sona erdi.

Programa Cizre Cumhuriyet Savcısı Muhammed Yıldız, İlçe Müftülüğü İmam hatibi Sayın Mustafa Ateş, kurum vaizi Çalışkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı personeli, Denetimli Serbestlik personeli ile yükümlüler katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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