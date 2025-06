Cizre'de 'Merkezim Her Yerde' Projesi ile Eğlence Zamanı

Cizre'de öğrenciler "Merkezim Her Yerde" Projesiyle doyasıya eğleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde" Projesi ile doyasıya eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençler arasında sosyal farkındalık oluşturmak, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamak, sorumluluk duygularını geliştirmek ve topluma daha duyarlı bireyler kazandırmak amacıyla bu projeyi başlattı. Proje ayrıca kırsalda yaşayan ve köy okullarında okuyan gençlere gençlik liderleri aracılığıyla geniş bir bakış açısı kazandırmayı, çevre bilinci oluşturmayı, aidiyet duygusu geliştirmeyi ve gönüllü gençlerin ile öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, Cizre Gençlik ve Spor Merkezi gönüllüleri, Gürsu Köyü İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrenciler ip atlama, yakan top, badminton, halat çekme, ok atma, yüz boyama, yöresel halay ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. "Merkezim Her Yerde" Projesi çerçevesinde her gün farklı köy okullarında etkinlikler yapılıyor.

Proje hakkında bilgi veren Cizre Gençlik Merkezi lideri Şeyma Yural, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 'Merkezim Her Yerde' Projesi kapsamında bugünkü rotamız Gürsu Köyü İlk ve Ortaokuluydu. Faaliyetimizin temel amacı, programlara katılım sağlayamayan ya da gençlik merkezimize gelemeyen öğrencilerimize ulaşabilmek ve bu imkanları öğrencilerin ayağına getirmektir. Bugünkü programımızda çocuklarla beraber hem eğitsel oyunlar oynadık hem de robotlar yaptık. Çocuklar hem eğlendi hem de güzel bir şekilde bilgilendi. Onları çok sevdik, umarım onlar da bizi sevip eğlenmişlerdir" dedi.