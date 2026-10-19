Cizre'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlar Kaymakam Baycar'la buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cizre'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlar Kaymakam Baycar'la buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre\'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlar Kaymakam Baycar\'la buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı bahçesindeki çelenk töreni ve ardından kaymakamlıkta yapılan kabulle kutlandı. Törene merkez ve köy muhtarları katıldı; Kaymakam Ahmet Vezir Baycar muhtarların gününü tebrik ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü', Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören ve kaymakamlık kabulü ile coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde farklı etkinliklerle idrak edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Cizre Hükümet Konağı bahçesinde merkez ve köy muhtarlarının katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, "Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, Başbakanlığın 2015 tarihli genelgesiyle 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu özel günün bizlere armağan edilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gazi Meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmud tarafından yayınlanan fermanla kurulan muhtarlık müessesesi, 195 yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren, Osmanlı'dan cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir" dedi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Ebret, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Gücünü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu kurum, toplumsal barışın ve yerel yönetimin en önemli çözüm merkezlerinden biridir. Tüm meslektaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Törenin ardından merkez ve köy muhtarları, Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile bir araya geldi. Kaymakam Baycar, devlet ile millet arasındaki köprü görevini başarıyla icra eden muhtarların gününü tebrik ederek, yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Muhtarlar GünüHükümetGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
12:24
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:29:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Cizre'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlar Kaymakam Baycar'la buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei