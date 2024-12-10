Cizre'de Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Cizre'de Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı

Cizre\'de Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı

Cizre'de yükümlüler, 'Okulları Temizliyor Projesi' ile okullarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

10.12.2024 15:31
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Şırnak'ta Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Cizre Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" ile yükümlüler okulları temizledi.

Cizre'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli serbestlik Müdürlüğü denetimde daha önce ağaç diken, bakım, onarım yapan, meyve sebze yetiştiren yükümlüler "Cizre Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" ile Artuklu Ortaokulu, İsmail Ebul-İz İmam Hatip ortaokulu ve İsmail Ebul-İz Ortaokulu'nda ders saatleri dışında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yükümlülerin yaptığı temizlik çalışmasından sonra okullar temiz görünüm kazandı. Öğrenci velileri de yapılan temizlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre'de Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı - Son Dakika

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