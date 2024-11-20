Çocuk Hakları Günü\'nde Kreş Müjdesi

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) bulunan Çocuk Durağı önünde çocuklarla birlikte kutladı. İki kreşi hizmete açacaklarının müjdesini veren Başkan Akın, "Balıkesir, çocukların şehri olacak" dedi.

Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu özel günde farkındalık oluşturmak, çocuklara ve çocuk haklarına dikkat çekmek için Balıkesir merkez ve ilçelerde "Çocuk Durakları" oluşturacaklarını söyledi. Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) bulunan Çocuk Durağı önünde açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin hayallerini kendine hedef edinmiş bir belediye başkanı olarak onların her zaman yanında olduklarını söyledi. Ulaşım, beslenme ve eğitim konularında sıkıntı yaşayan öğrencilerin mağduriyetlerini giderdiklerini söyleyen Başkan Akın, kent merkezinde iki kreşin çok yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Balıkesir, çocuk şehri olacak

Çocuk haklarının yazılı olduğu durakta BBB Bal Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileriyle açıklama yapan Akın, Balıkesir'in çocuk dostu bir şehir olması için çalıştıklarını söyledi. Çocukların ülkemizin geleceği olduğunu belirten Akın, bunun sadece bir gün değil her gün farkında olunması gerektiğini söyledi. Balıkesir'in hem emekli hem de çocuk şehri olacağı konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Akın, "Vatandaşlarımızın mutlu ve huzur içinde yaşadığı bir şehir hayalimiz var. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Çocuklar geleceğimiz ve geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Çocuklarımızın hayalleri benim hedefim. Onların gelecekle, ailelerinin ise evlatlarıyla ilgili hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Sağ elin verdiğini sol el görmüyor

Ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden Akın, her üç çocuktan birinin okula aç gittiğini söyledi. Balıkesir'de çocukların okula aç gitmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Akın, göreve geldikleri ilk günden itibaren bir seferberlik başlattıklarını söylerken konuşmasına şöyle devam etti: "İhtiyaç sahibi çocuklarımızın evlerine desteklerini götürüyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmeden yapıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki okul kantinlerinin veresiye çalıştığı bir noktadayız. Bunları biliyoruz ve bunların önlemlerini biz alıyoruz. Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımız, evlatlarımız, anne ve babalarımız için her şeyimizi ortaya koyuyoruz."

Ulaşımda ve beslenmede öğrencinin yanındayız

Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek öğrenci servis hizmetinin kaldırıldığını hatırlatan Akın, kentte bu konuda mağduriyet yaşayan öğrencilerin imdadına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştiğini söyledi. Akın, "Evlatlarımıza servislerini ve otobüslerini ulaştırdık. Yakın Kart'ımıza yüklediğimiz nakit desteklerle, dar gelirli çocuklarımıza beslenme, okul üniforması, kırtasiye destekleri ve bayramlık kıyafet desteği veriyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha fazlasını sağlayacağız" dedi.

"Çocuk meclisini açtık"

Çocukların kendi isteklerini, hayallerini, arzularını dile getirebilecekleri bir Çocuk Meclisi hayali olduğunu, Balıkesir'de bir Çocuk Meclisi kurarak bu hayali gerçekleştirdiğini söyleyen Akın, "Çocuklarımız her şeyin farkında. Her konuyla ilgili çözüm önerileri ve söyleyecek sözleri var. Onlarla birlikte Çocuk Meclisi'mizin yapacakları konusunda da adımlarımızı attık" dedi.

İki kreş açılacak

Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçede kreş hizmete açmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Akın, "Çok yakın zamanda il merkezimizde iki ayrı kreşi açmak için adımımızı attık. Çocuklarımız, bu toprakların bize nasıl vatan olduğunu, Cumhuriyet'imizin nasıl kurulduğunu, gazilerimizi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, bu topraklar için kan veren şehitlerimizi tanımalılar. Onun için de Kuvayı Milliye'nin baş şehrine yakışır, "Cumhuriyet Hep Yaşasın" diye bir TEMA Parkı kurmaya karar verdik. Bunun da lansmanını yakın zamanda yapacağız. Bu evlatlarla birlikte hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Öğrenciler denizle buluşacak

Balıkesir'in iki denizi olmasına rağmen kentte hala denizi görmemiş çocukların olduğuna değinen Akın, "Önümüzdeki yaz sezonundan itibaren deniz görmemiş çocuklarımızı denizle buluşturmak için geziler düzenleyeceğiz. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri için göndereceğiz. Balıkesir'de en büyük davamdır. Balıkesirim de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bundan daha büyük bir şey olamaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kul hakkı yenmeyecek. Belediyemiz de israf etmezsek, her şeyi kontrollü götürürsek evlatlarımıza da yeteriz, ailelerine de yeteriz, emeklilerimize de yeteriz. Onun için planlı, programlı şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, açıklamanın sona ermesiyle TTM'de bulunan esnafı selamlayarak onlarla çay içti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Akın, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR