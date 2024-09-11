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Çocuk parkını büyük baş hayvanlar bastı

BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar çocukları parka götürünce parktaki yeşillik alanda büyükbaş hayvanların otladığı görünce şok oldular.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi stadyum altında bulunan çocuk parkına çocukları götüren vatandaşlar adeta şok oldu. Park içinde büyükbaş hayvanların yanı sıra bir tana de atın yeşillik alanda otladığı görüldü. Bu durum vatandaşlar tarafından tepkilere neden olurken, belediyeden bu duruma el atmalarını istediler. Çocukların bu durum karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Burası çocuk parkı mı, hayvan parkı mı?" dediler.