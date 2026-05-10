Gaziantep'in Araban ilçesinde, etkili olan sağanak yağışların ardından, tekrar akan dereler en çok çocukları sevindirdi.
Yıllar önce kuruyan Ardıl Çayı'nın yeniden akmasından mutluluk yaşayan çocuklar, yaz sıcaklarını beklemeden bahar mevsiminde yüzüyor. Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte çocuklar, Ardıl Çayı kenarlarını adeta bir yüzme havuzuna dönüştürdü. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Çocuklar Ardıl Çayı'nda Yüzüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?