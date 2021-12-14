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Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı - Son Dakika

Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı

14.12.2021 15:31
Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı

Samsun'un Canik ilçesinde çocuklar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı.

Samsun'un Canik ilçesinde çocuklar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı.

Canik Belediyesi, Canik Kent Konseyi ve PTT iş birliğiyle gerçekleştirilen "Her Parka Bir Yeşil Kulübe" projesi kapsamında ilçedeki sokak hayvanları için "Çevre Dostu" kulübeler üretildi. Kulübeleri boyamak üzere Canik Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Meşe Orman Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenan Çağan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve diğer protokol heyeti rehberliğinde sokak hayvanlarını besleyerek kulübeleri değişik renklere boyadılar.

"Çocukların yer almadığı proje anlamsız olurdu"

"Bu projeyi çocuklarla birlikte yapmayı özellikle tercih ettik. Çünkü çocukların olmadığı bir proje bizim için anlamlı olmayacaktı" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, proje ile farkındalık oluşturarak çocuklara çevre bilinci ve hayvan sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Sandıkçı, "Hızla gelişen teknolojinin dünyayı nasıl olumsuz etkilediğini biliyoruz. Birlikte yaşadığımız canlılara yönelik bir farkındalık oluşturalım istedik. Dünyayı nasıl daha yaşanılır hale getirebiliriz düşüncesi ile paydaşlarımızla birlikte böyle bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Kulübelerin PTT'de kullanılan ahşap sandıklardan imal edildiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, "İşlevini tamamlamış ahşap malzemeleri değerlendirerek tekrar ürüne dönüştürmek ve çevremizdeki sokak hayvanlarına sıcak yuvalar olarak kullandırmak bizi çok mutlu etti. Projeye destek veren, emek harcayan tüm paydaşlarımıza ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte daha yaşanabilir, huzurlu bir dünyaya kavuşmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Akıllı kulübeler

Belediye olarak sokak hayvanlarıyla ilgili pek çok proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu kulübelerin en büyük özelliği, çevre dostu olmalarıdır. Plastik gibi doğayı kirleten malzemeler yerine çok daha sağlıklı ve doğa dostu olan ahşap malzemeler kullanılmıştır. Kulübeler açılır kapanır sistem sayesinde kolayca temizlenebilme özelliği taşıyor. Ayrıca bu kulübeler 'yağmur suyu hasadı' tekniği kullanılarak içme suyunu kendisi üreten akıllı bir sisteme sahip" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm yöntemiyle üretilen 100 adet hayvan kulübesi boyama işleminin ardından ilçedeki parklara yerleştirildi. - SAMSUN

Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı
Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı
Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı
Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı

Sokak Hayvanları, İbrahim Sandıkçı, Samsun, Canik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı - Son Dakika


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