Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı - Son Dakika
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Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

27.04.2022 22:18

Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldıÇORUM Çorum'da Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafet hediye edilen 700 çocuk büyük heyecan yaşadı.

Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

ÇORUM Çorum'da Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafet hediye edilen 700 çocuk büyük heyecan yaşadı.

Çorum'da bayramlık kıyafet hediyesi alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde 700 çocuğa bayramlık hediye edildi. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan stantta kendi ayakkabı ve elbiselerini seçen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Bir çocuğu kendi elleriyle giydiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Pandemide ara verdikleri uygulamayı yeniden hayata geçirdiklerini ve daha önceki senelerde de 571 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bütün evlerde başlayan bayram telaşının en güzelinin çocukların yaşadığı heyecan olduğunu ifade etti.

Çocukların bayram heyecanına ortak olmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi Hz. Peygamberimizin doğum tarihini baz alarak 571 çocuğumuza el uzattık. Tekstil firması da 130 çocuğa da biz yardım etmek istiyoruz dedi ve 700 çocuğumuza bayramlıklarını veriyoruz. Bayrama 6 gün kala 700 yavrumuzun tepeden tırnağa giyecekleri yeni kıyafetlerini dağıtıyoruz ve o evlerde de bayram sevinci 6 gün önceden başlamış olacak. Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı
Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı
Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı
Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

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Ramazan Bayramı, Bayram, Çocuk, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar bayram heyecanını erken yaşadı: 700 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı - Son Dakika


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