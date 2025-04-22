Çocuklar Çamurda Hayallerini Yansıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar Çamurda Hayallerini Yansıtıyor

Bilecik'te çocuklar, seramik kursunda hayallerini çamura yansıtarak anı eserler oluşturdu.

22.04.2025 22:24
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Çocuklar hayallerini çamura yansıttı

Sınıf öğretmenin öğrencilerine anı kalması amacıyla çocukları seramik kursuna getirdi

Bilecik Kent Konseyi seramik kursu öğreticisi Belgin Aynur;

"Öğrencilerine öğretmenlerinin istediğiyle hatıra kalacak bir etkinlik düzenledik"

BİLECİK - Bilecik'te 4'üncü sınıf öğretmeni Fatma Sönmez'in öğrencilerine bir anı oluşturmak için girişimleri sonuçsuz kalmadı. Öğrenciler seramik kursuna gelerek, hayallerini çamura yansıttılar.

Bilecik merkez 700. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni Fatma Sönmez, öğrencilerinin keyfili bir gün geçirmek ve kendilerine anı kalacak bir organizasyon yapmak istedi. Bu esnada sosyal medyada gezerken Bilecik Kent Konseyi tarafından seramik kurslarını gördü. Ardından Bilecik Kent Konseyi'nde düzenlenen seramik kursu öğreticisi Belgin Aynur temasa giren Fatma Sönmez kendisine bu istediğini iletti. Seramik kursu öğreticisi Belgin Aynur, bu talep üzerine çok sevinerek çocukları kursa davet etti. Çocuklar çamurlarla başta hayvan figürleri olmak üzere hayallerini çamura yansıttılar.

"Öğrencilerine öğretmenlerinin istediğiyle hatıra kalacak bir etkinlik düzenledik"

Bilecik Kent Konseyi seramik kursu öğreticisi Belgin Aynur, bu kursu tamamen Bilecik'te bir farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını anlatarak, "Bir öğretmenimiz bir şekilde bana ulaştı. Öğrencilerine hatıra kalacak bir eser bırakmak istediğini söyledi. Yardımcı olabilir misiniz, diye sordu. Bizde Beyza Gülsoy ve Ahu Arzelli hocamızla 'seve seve' dedik. Böyle bir etkinliğe karar verdik. Etkinlikte, öğrencilere karolar yaptırdık, çamuru anlattık, çamurun elde nasıl şekillendiğini anlattık. Bunları onlara nasıl teslim edeceğimizi anlattık. Daha sonra yaptığımız işleri Ahu Arzelli hocamızın yeni açtığı atölyesine getirdik. Burada karoları kurutacağız, pişireceğiz, öğrencilerimize teslim edeceğiz ve bir öğretmenimizin dileğini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"Çamurla farklı şekillerle farklı şeyler yapıyoruz"

Öğrenci Öykü Özkulsuz ise, "Buraya seramik kursuna geldik öğretmenlerimizle birlikte çok şeyler öğrenerek farklı türlerde hayvanlar veya başka şeyler öğreniyoruz. Çamurla farklı şekillerle farklı şeyler yapıyoruz" dedi.

Diğer bir öğrenci Ozan Köse, yapılan etkinlikte çok eğlendiklerini anlatarak, "Çamurla oynadığımızda kendimizi bambaşka hissediyoruz ve burada öğretmenlerimiz burada çok yardımcı oluyor. Onlara çok teşekkür ederiz. Biz burada şekillerimizi yapıyoruz ve eğlencemiz çok bol oluyor. Yaptığım seramik aileme hediye edeceğim" diye konuştu.

Sanem Çelik, ise, "Burada seramikle kendimiz için bir sürü eşyalar ve hediyelikler yaptık. Burada yaptığım seramiği ben kendim için yaptım ama ailemle beraber kullanacağım. Burada herkes hayal gücünü kullanıp güzel şeyler yapıyor" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar Çamurda Hayallerini Yansıtıyor - Son Dakika

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