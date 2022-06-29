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Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek

29.06.2022 10:09
Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek

Manavgat Belediyesi'ne bağlı Side Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi ile Çolaklı Erkek Misafirhanesi ve Kız Misafirhanesi'nde yaz kursu ve yaz kampı başladıManavgat Belediyesi, çocukların hem eğlenmeleri hem de kendilerini...

Manavgat Belediyesi'ne bağlı Side Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi ile Çolaklı Erkek Misafirhanesi ve Kız Misafirhanesi'nde yaz kursu ve yaz kampı başladı

Manavgat Belediyesi, çocukların hem eğlenmeleri hem de kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla kamp ve yaz okulu aktivitesini başlattı. 27 Haziran'da başlayan kurs ve kamplarda öğrenciler hem yeni arkadaşlıklar edinecek hem de kendilerini geliştirerek eğlenme fırsatı bulacaklar. Yaz kursunun ilk gününde Side Çocuk Kültür Merkezi'ndeki 320 öğrenci için ilk ders zili çaldı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'nci sınıf öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerini görecek. Ayrıca, Side Gençlik Merkezi'nde ki 184 öğrenci ise yaz boyunca modern dans, resim, akıl oyunları, satranç, işaret dili, seramik dersi eğitimi alacak.

Kişisel gelişime katkı sağlıyor

Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim faaliyeti görecek olan 160 öğrenci ise büyük bir heyecanla kursa başladı. Engelsiz öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirerek yaz dönemini verimli bir şekilde geçirecek. Manavgat Belediyesi, engelsiz öğrenciler için sportif faaliyetler, fiziksel aktiviteler, yüzme, masa tenisi, geleneksel Türk oyunları, resim, el sanatları gibi kişisel gelişimi destekleyen dersleri vermeye başladı.

Dolu dolu geçecek

Manavgat Belediyesi Kız-Erkek Misafirhanesi yaz dönemi ise "Haydi Gençler Kampa" Projesi ile yeniden genç öğrencilerle buluştu. Manavgat Belediyesi tarafından evlerinden alınmak suretiyle kampa gelen öğrenciler yoğun katılım gösterdi. 14-19 yaş aralığındaki 50 öğrenci, 6 günlük kamp süresi boyunca akıl oyunları, kitap okuma etkinliği, Manavgat Şelalesi, Kent Müzesi ve Oymapınar Barajı, Sarılar Kreşi gezisi, paintball, müzik ve dans partisi, at binme, Çolaklı gezisi, Aquapark ve sinema gösterisi, deniz, bot turu, botta yemek, Antalya Akvaryum, Antalya Restoran, Kaleiçi, Oyuncak Müzesi gezisi, Bisiklet turu, Hayvan barınağı, Kitap kafe, Piknik yapma, müzikli kamp ateşi etkinliğini gerçekleştirecek. Ayrıca öğrenciler, ilk ziyaretini ise Manavgat Belediyesi Hizmet Binası'na yaptı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmek amacıyla düzenlediğimiz yaz kursu ve kamplarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Çocuklarımız yeni eğitim öğretim yılı öncesinde daha pratik düşünme, kişisel gelişim ve müfredat derslerini görerek kendilerini daha donanımlı hale getirecekler. Eğitim öğretim yılının sona erdiği bu dönemde çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Kurs ve kamp kayıtlarımıza yoğun ilgi gösteren tüm öğrencilerimize verimli bir yaz dönemi diliyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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