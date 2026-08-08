Çocuklar için eğlenceli etkinlik

Eskişehir'de hayırseverler, çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sürpriz bir etkinlik düzenledi.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayırsever gönüllüler, Alpu yolu üzerinde çadırları bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını sevindirdi. Oyunların oynandığı ve halayların çekildiği etkinlikte, çocuklara oyuncaklar, kıyafetler ve atıştırmalık ikramlar dağıtıldı. Etkinliğe katılan çocuklar, aileleri eşliğinde keyifli zaman geçirme fırsatı buldu.