Çocuklar İş Yerini Kurşunladı!

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Biri kurşunladı, diğeri video çekti...O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yeri, yaşı küçük olduğu değerlendirilen çocuklar tarafından kurşunlandı. Çocuklardan biri iş yerine kurşun saydırırken diğeri de cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olay 1 Aralık saat 04.20 sıralarında Metropolis Bulvarı'nda bulunan ve su dağıtımı yapan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yeri sahibi dükkanı açmaya geldiğinde camlardaki kurşun izlerini görünce güvenlik kamerası kaydını açtı. Kamera görüntülerinde yaşı küçük olduğu tahmin edilen 2 kişi tarafından iş yerinin kurşunlandığı görüldü. Durum polis ekiplerine bildirilirken, görüntülerdeki şüphelileri yakalamak için emniyet birimleri çalışma başlattı.

Biri kurşun yağdırdı, diğeri kamerayla kayda aldı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, silahın önce tutukluk yaptığı, daha sonra şüphelilerin silahla uğraştığı daha sonra da birinin iş yerine ateş ettiği diğerinin de cep telefonuyla olayı kayda aldığı anlar yer aldı. Şüphelilerin olaydan sonra uzaklaştığı anlar da yine kamera görüntülerinde görüldü.