Çocuklar Kar Tatilinin Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar Kar Tatilinin Keyfini Çıkarıyor

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Bolu'da kar tatili çocuklar için eğlenceye dönüştü; kartopu ve kardan adam yaparak eğleniyorlar.

16.12.2024 16:58
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Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okullardaki kar tatili çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı.

Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verilmişti. Mudurnu'da da tatili fırsat bilen bazı çocuklar, aileleriyle birlikte dışarıya çıkarak kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

Çocukları Oğuzhan ve Feyza birlikte karın tadını çıkaran Tülay Subaşı, "Kardan adam yapmak için sabahtan beri çok heyecanlıyız. Okullar da tatil. Bakalım, kardan adamımız nasıl olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar Kar Tatilinin Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika

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