Çocuklara Cumhuriyet Değerleri Anlatıldı - Son Dakika
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Çocuklara Cumhuriyet Değerleri Anlatıldı

Çocuklara Cumhuriyet Değerleri Anlatıldı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuklara Kitap Söyleşileri' etkinliğinde yazarı Çiğdem Sezer, 'Yüz Yaşında Bir Çınar' kitabı üzerinden ilkokul öğrencilerine Cumhuriyet'in önemini anlattı.

01.11.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
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Nilüfer Belediyesi'nin 'Çocuklara Kitap Söyleşileri' etkinliğinde konuşan eğitmen ve yazar Çiğdem Sezer, 'Yüz Yaşında Bir Çınar' adlı kitabı üzerinden ilkokul öğrencilerine Cumhuriyet'in değerlerini anlattı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Çocuklara Kitap Söyleşileri'ne, eğitmen ve yazar Çiğdem Sezer katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Sezer, 'Yüz Yaşında Bir Çınar' isimli kitabını merkeze alarak Cumhuriyet'in önemini ve değerlerini çocuklarla paylaştı.

Uğur Mumcu Sahnesi ve Eşref Ergin İlkokulu'nda iki oturum şeklinde düzenlenen söyleşilerde, toplam 6 okuldan 400'e yakın 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencisi yer aldı. İlk oturumda Ali Karasu İlkokulu, Ahmet Uyar İlkokulu, Canaydın İlkokulu, Demirci İlkokulu ve Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu öğrencileriyle buluşan Sezer, ikinci oturumda 'Gezici Kütüphane' etkinlikleri çerçevesinde Eşref Ergin İlkokulu'ndaki çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara 'Yapmaktan mutlu olduğunuz işi yapın' tavsiyesinde bulunan Sezer, kitabını yazma hedefini ise şöyle açıkladı;

"Her Türk vatandaşı gibi ben de, Cumhuriyet'e borçluyum. Öğretmenlik yaptım, çocuklar yetiştirdim, şimdi de torunlarımı yetiştiriyorum. Cumhuriyet'e olan borcumu en iyi bildiğim şeyle, yazarak ödemek istedim. Bu nedenle Cumhuriyet'in hikayesini çocuklara şiirlerle anlatmak için bu kitabı kaleme aldım."

Cumhuriyet'i öğrencilere özgün bir bakış açısıyla anlatan Sezer, "Cumhuriyet, çocukların özgürce şarkılar söyleyip okula gidebilmesi, kadınların sahneye çıkabilmesi, gökte uçaklar yerine uçurtmaların uçmasıdır. Bu özgürlükleri Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'e borçluyuz" dedi. Yazar, Cumhuriyet'i köklü bir çınara benzeterek, çocukları da bu ağacın yaprakları olarak nitelendirdi.

Etkinlik sonunda 'Yüz Yaşında Bir Çınar' kitabını imzalayan Çiğdem Sezer, çocukların sorularını da cevapladı. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Kültür Sanat, Eğitim, Yerel, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklara Cumhuriyet Değerleri Anlatıldı - Son Dakika

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