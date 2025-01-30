Çocuklara Doğada Sinema Keyfi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Oğuzhan At Çiftliğinde oluşturulan sinema ile çocuklar yarı yıl tatilinde keyifli zaman geçirirken, cep telefonu, tablet ve sosyal medya gibi alışkanlıklardan uzak duruyor.

Saman balyalarının üzerinde sinema izleyen çocuklara, patlamış mısır da ikram ediliyor.

Atlarla aynı ortamda sinema izlemenin tadını çıkaran çocuklar, cep telefonları, tabletler ve sosyal medyadan uzaklaşarak doğayla bağ kuruyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Safranbolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Sıddık Yaşar, 8-15 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen sinema etkinliğinin ilk olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan, telefondan uzak bir şekilde çiftliğin içerisinde sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak ve farkındalıklarını artırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Yaşar, "Safranbolu Atlı Spor Kulübü sporcularının buraya geldiklerinde ellerinde telefon görmüyorum. Görürsem de telefonları alıp kaçırıyorum" dedi.

Kulübün lisanslı sporcularından Rana Uçar, akranlarına at biniciliği noktasında tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: "Hem eğleniyorsunuz hem de spor dalı olarak gelişmiş bir spor. Vücudun gelişmesi adına da güzel bir aktivite."

Bir atı sahiplenen bir aileyi anlatan film izlediklerini aktaran Uçar, "Ben çok etkilendim. Samanların üzerine oturarak filmi izledik. Çok nostaljik bir dokunuştu. Telefon ve tablet dışında da böyle bir aktivite sahibi olmamız da çok güzel" ifadelerini kullandı. - KARABÜK