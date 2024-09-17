Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi

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Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.

Eğitim, Trafik Büro Amiri Hasan Bektaş ve polis memurları Yeşim Bayraktar ile Erol Göçer tarafından gerçekleştirildi. Polisler, öğrencilere trafik işaretlerini tanıttı, yaya geçitlerinin önemini ve araç güvenliği konularında bilgiler sundu. Eğitim, çeşitli trafik simülasyonları ve oyunlar ile eğlenceli hale getirildi.

Etkinlikte, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmelerini ve güvenli davranışlar geliştirmeleri hedeflendi. Eğitim sonrası öğrencilere dondurma ikram edildi. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu yetkilileri, eğitim için polis ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK