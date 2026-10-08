Çocuklara umut taşıyan Minab Bisiklet Kervanı 3 bin kilometrelik rotada Van'a ulaştı - Son Dakika
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Çocuklara umut taşıyan Minab Bisiklet Kervanı 3 bin kilometrelik rotada Van'a ulaştı

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Çocuklara umut taşıyan Minab Bisiklet Kervanı 3 bin kilometrelik rotada Van\'a ulaştı
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Minab Bisiklet Kervanı, 2 Ekim'de Diyarbakır'dan yola çıkıp İpek Yolu güzergahındaki 3 bin kilometrelik yolculukta Van'a ulaştı. Kervan, çocuklardan aldığı mektup, resim, oyuncak ve okul çantalarını taşıyor; ardından İran'a geçerek Minab kentine ulaşmayı hedefliyor.

Çocuklar için dayanışma ve umut mesajı taşımak amacıyla Diyarbakır'dan İran'ın Minab kentine doğru yola çıkan Minab Bisiklet Kervanı, 3 bin kilometrelik yolculuğu kapsamında Van'a ulaştı.

2 Ekim'de Diyarbakır'dan yola çıkan bisikletliler, tarihi İpek Yolu güzergahını takip ederek Van'a geldi. Çocuklar için düzenlenen anlamlı yolculuk kapsamında bisikletliler, Türkiye'deki çocuklardan aldıkları mektup, resim, oyuncak ve okul çantalarını da yanlarında taşıyor. Van Kent Meydanı'nda mola veren kervan, buradaki programın ardından İran'a geçerek Minab kentine ulaşmak üzere pedal çevirmeye devam edecek. Yaklaşık 3 bin kilometrelik güzergahı kapsayan yolculukta çocuklar arasında dayanışma, barış ve kardeşlik mesajlarının sınırların ötesine taşınması hedefleniyor.

"Çocuklara mektup ve hediyeler götürüyoruz"

Minab Bisiklet Kervanı Sözcüsü Cengiz Yargıç, Diyarbakır'dan yola çıkarak İpek Yolu güzergahını takip ettiklerini belirtti. Cengiz, "2 Ekim Cuma günü Diyarbakır'dan bisikletlerimizle başladığımız yolda İpek Yolu rotasını izledik ve Van'a ulaştık. Buradan da İran'a geçeceğiz. Oradan Minab şehrine gideceğiz. Toplam 3 bin kilometrelik bir etabımız var. Min-ab; yani 'min' temiz, 'ab' su. Temiz su, berrak su anlamına gelen İran'ın bu şehrinde, Amerika ve İsrail bu berrak suyu bu çocukların kanlarıyla suladı. Çünkü onlar çocuk öldürmekten, sivil yerleşimleri vurmaktan, hastaneleri bombalamaktan başka bir şey bilmiyorlar. İnsanlığa karşı açmış oldukları büyük bir savaş var" dedi.

"Bizim petrole ihtiyacımız yok"

Minab'a yönelik saldırılar nedeniyle bu yolculuğu gerçekleştirdiklerini dile getiren Yargıç, "Minab'a yapılan bu saldırı özelinde biz de bisikletlerimizi çocukların okul çantalarından heybe yaparak, içlerine de Türkiye'den çocuklardan aldığımız mektup, resimleri ve hediye eşyalarını yine çocuklara götürüyoruz. Bisikletlerle gelmemiz de bu işte. Bizim petrole ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çocuklara umut taşıyan Minab Bisiklet Kervanı 3 bin kilometrelik rotada Van'a ulaştı - Son Dakika
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