Çocukları göremeyen baba intihara kalkıştı, polis yardımıyla ikna edildi - Son Dakika
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Yerel

Çocukları göremeyen baba intihara kalkıştı, polis yardımıyla ikna edildi

Antalya'da eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden bir baba, inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından indirilen baba, yüzünü kapatması için şapka verildi. Baba, çocuklarını göstermediği gerekçesiyle eşinin Kadın Sığınma Evi'nde olduğunu belirtti ve polislerin yardım sözü vermesi üzerine inşaattan indi.

31.05.2024 00:30
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Çocukların göremeyince binanın iskelesine çıktı

Polis yardım sözüyle ikna etti, yüzünü kapatması için şapka istedi

ANTALYA - Antalya'da eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden bir şahıs inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından indirilen şahsın yüzünü kapatması için şapka verildi.

Olay, saat 23.15 sıralarında Güllük Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Cadde üzerinde bir işletmede tavuk pilav yiyen ve bir süre işletme sahibiyle sohbet eden şahıs eşinin Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını ve çocuklarını göstermediğini bu nedenle intihar edeceğini belirterek yan taraftaki inşaat halindeki binanın saç korumalarının altından girerek üst katlara çıktı. Sohbet ettiği işletme sahibinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri inşaat içerisine girerek katlarda şahsı aradı.

Yüzünü kapatması için şapka verdiler

7 katlı inşaatın 5'inci katında binanın dış iskelesinde şahsı bulan polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için uğraştı. İsminin Süleyman olduğu öğrenilen şahsın polislere eşinin çocukları ile birlikte Kadın Sığın Evi'nde olduğunu ve çocukları göstermediğini kendisine yardımcı olunması halinde ineceğini belirtiği öğrenildi. Polislerin kendisine yardım sözü vermesi üzerine iskeleden inen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın binadan inişi sırasında yüzünün gözükmemesi için inşaatın bekçisi tarafından şapka verildiği görüldü.

Kaynak: İHA

Antalya, Baba, Olaylar, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukları göremeyen baba intihara kalkıştı, polis yardımıyla ikna edildi - Son Dakika

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