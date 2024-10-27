Çocukların Davranış Sorunlarına Ücretsiz Destek - Son Dakika
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Çocukların Davranış Sorunlarına Ücretsiz Destek

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Sivas'ta ücretsiz danışmanlık ve gelişim hizmetleri, risk altındaki çocuklara sunuluyor.

27.10.2024 13:01
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Çocuklarda davranış sorunlarına ücretsiz çözüm

SİVAS - Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde tipik ve atipik gelişim gösteren, risk altındaki çocuklar ve ailelerine gelişim değerlendirme, izleme ve danışmanlık hizmetleri ücretsiz veriliyor.

İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Çocuk Gelişimci Fermude Bilen, çocukların gelişim süreçlerine yönelik sundukları hizmetler hakkında bilgiler verdi. Çocuk gelişimi biriminde alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, okula uyum süreci, emzirmeyi sonlandırma ve davranış problemleri gibi birçok konuda ailelere destek olduklarını ifade eden Bilen, "Ailelerin zorlandığı alanlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda ebeveynlik becerilerini güçlendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Bu çocuklarımızda oyunun iyileştirici gücünden faydalanıyoruz"

Bilen, selektif mutizm örneği üzerinden yaptıkları çalışmaları anlattı. Selektif mutizmin, çocukların rahat oldukları ortamlarda konuşup, kaygılandıkları ortamlarda iletişimi tamamen kesmeleri durumu olduğunu açıklayan Bilen, "Bu çocuklarımızda oyunun iyileştirici gücünden faydalanıyoruz. Doğru yönlendirilen oyunlarla çocuklarda iyileşme gözlemliyoruz. Bu yöntemle bir çocuğumuz okulun önünde şiir okuyabilecek seviyeye geldi" diye konuştu.

"Çocuklarınızı sakin bir şekilde dinleyin"

Çocukların bilinçaltında oluşan sorunların travma ya da kaygı kaynaklı olabileceğini belirten Bilen, özellikle tırnak yeme gibi durumlarda danışmanlık hizmetiyle bu alışkanlığın üstesinden geldiklerini, ödüllendirme ya da söndürme yöntemleri uyguladıklarını söyledi.

Bilen, ailelere de önemli tavsiyelerde bulunarak, "Çocuklarınızı sakin bir şekilde dinleyin. Genelde çocuklar kendilerini ifade etme yolları arıyorlar, konuşmak istiyorlar ama iş yoğunluğu nedeniyle aileler çocuklarını dinlemiyor. Ailedeki olumsuzluklar çocuklara yansıyor. Buraya gelen ailelerde önce ebeveyn ilişkilerini güçlendiriyoruz, ardından çocukla birebir çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların Davranış Sorunlarına Ücretsiz Destek
Kaynak: İHA

İbn-i Sina, Sağlık, Eğitim, Yerel, Çocuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların Davranış Sorunlarına Ücretsiz Destek - Son Dakika

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