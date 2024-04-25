Bilecik Belediyesi'ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde gösteri düzenlendi

Bilecik Belediyesi\'ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde gösteri düzenlendi

Bilecik Belediyesi'ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde eğitim alan çocuklar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gösteride yeteneklerini sergiledi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katıldığı programda, çocukların performansı aileler tarafından alkışlandı.

25.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:05
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Bilecik Belediyesi'ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde eğitimlerini sürdüren çocukların hazırlanan gösteride hünerlerini sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Sabri Çobanoğlu da katılarak, öğrenci ve ailelerin kutlama sevincini paylaştı.Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Subaşı, tüm çocukların bayramını kutladı.

Bilecik Belediyesi olarak yarınların mimarları çocukları en güzel şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Subaşı, şunları söyledi:

"Bugün elime birkaç veri aldım. Çocuk sosyal tesislerimizdeki sayılarla ilgili. Çok mutlu oldum. Doluluk oranlarımız çok iyi. Bu seviyeyi korumak için belki de bazı mahallelerimizde iki kreşi hizmete açma gereği duyacağız. Bazı kreşlerimizde değişiklik ve düzenlemeler yapacağız. İstiyoruz ki her çocuğumuz kreş bahçelerinde oynayabilsin, yeşille buluşabilsin. Bizim Bilecik Belediyesi kreşlerinin farkı bu olması lazım. Aynı zamanda Atatürk'ün izinde güzel evlatlar yetiştirmek istiyoruz. İlke ve inkılapları en güzel ve doğru şekilde öğreterek, psikolojilerini en iyi ve doğru şekilde anlayıp davranarak, çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Çünkü çocuklar bizlerin geleceği. Onları en iyi şekilde yetiştirmek amacındayız. Bu güzel programda da emeği olan tüm öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve aile üyelerine de teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sırasıyla sahneye çıkarak gösterilerini sunan öğrencilere, aileleri ayakta alkışladı.Gösterisi Başkan Subaşı, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde gösteri düzenlendi - Son Dakika

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