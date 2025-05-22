Arka koltukta oturan çocukların sorusuna cevap verdiği an kaza beraberinde geldi
EDİRNE - Edirne'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde 22 AAY 902 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Özgür Sipşak, arka koltukta oturan yakınlarının çocuklarının seslenmesiyle arkaya baktığı esnada elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Yerel › Çocukların Sorusu Kaza Getirdi - Son Dakika
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