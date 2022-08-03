Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

03.08.2022 01:15
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015'te götürüldüğünü belirten Baba Biçer, "3 yıla yakındır malum partinin önünde eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti tutuyoruz, 33 yılda geçse çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız. Biz buraya geldikten 5 ay sonra binayı kapatıp gittiler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar yolumuz doğru yoldur ve bundan eminiz. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin teslim olun, sizi mağaralara atmışlar öl ya da öldür diye. Bu devlet hepimizin. Kızıma da buradan seslenmek istiyorum. Beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

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Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Ailelerin direnişi bin 63'üncü gününde Ailelerin direnişi bin 63'üncü gününde
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika

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