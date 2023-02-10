"Çok susadım çabuk olun" diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar - Son Dakika
Üye Girişi

"Çok susadım çabuk olun" diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar

10.02.2023 14:26
"Çok susadım çabuk olun" diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar

Arama kurtarma ekipleri betonlar arasından bir can daha çıkarabilmek için zamanla yarışıyor.

Arama kurtarma ekipleri betonlar arasından bir can daha çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. Hatay'da görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremin 5. gününde "Çok susasım çabuk olun" diye seslenen minik Ayşenur ve annesini enkazdan sağ olarak kurtardı.

5 gün önce meydana gelen ve uzmanlar tarafından yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor.

Hatay'da enkaz altında kalan minik Ayşenur'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerine "Çok susadım çabuk olun" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Bu çağrının üzerinden çok geçmeden ekipler anne ve kızını depremin 5. gününde enkaz altından sağ çıkardı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde tarihi kilise de yıkıldı Depremde tarihi kilise de yıkıldı 'Çok susadım çabuk olun' diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar 'Çok susadım çabuk olun' diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar Bayramiç'li Astsubay, eşi ve ikiz çocukları, Hatay'daki enkazda hayatını kaybetti Bayramiç'li Astsubay, eşi ve ikiz çocukları, Hatay'daki enkazda hayatını kaybetti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Çok susadım çabuk olun' diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Kahramanmaraş'taki fay kırığı depremin şiddetini gözler önüne serdi
14:15 Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm binaları yıkarken İnşaat Mühendisleri Odası'na ait bina dimdik ayakta kaldı
14:07 Yıkılan binanın yapımında çalışan işçi öyle şeyler anlattı ki izleyenlerin kanı dondu
13:33 Zeynep Bastık'tan enkaz altında şarkısını dinlemek isteyen genç kıza anlamlı yardım: Eğitim hayatında maddi olarak yanındayım
13:29 10 ilde büyük kayıplara neden olan deprem akıllara 1999'da tek bir çivinin bile oynamadığı Tavşancıl'ı getirdi
13:15 Eski Fenerbahçeli Robin van Persie, Türkiye'nin acısını paylaşarak dünyaya seslendi: Bu herkese bir mesajdır
12:53 Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba konuştu: Çıplak ellerimle kazmaya çalıştım
12:53 Galatasaray'dan depremin yaralarını sarmak için dev hamle: Konteyner kent oluşturacağız
11:58 5 gün sonra enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu
12:24 Cebinde bisküvi ile bekleyen baba, enkaz altından çıkarılan oğluna böyle kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 14:46:01. #1.12#
SON DAKİKA: "Çok susadım çabuk olun" diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement