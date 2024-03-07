ÇOMÜ'de Rektörle Face2Face Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ÇOMÜ'de Rektörle Face2Face Etkinliği Düzenlendi

ÇOMÜ\'de Rektörle Face2Face Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları ve diğer üniversite yetkilileri ile birlikte öğrencilerle bir araya gelerek Face2Face etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilerin seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlandı ve Rektör Erenoğlu, öğrencilere üniversitenin yönetimine aktif katılım çağrısında bulundu. Etkinlik, tiyatro oyununun gösterimi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

07.03.2024 15:30  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'de Rektörle Face2Face Etkinliği düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Onur Tatar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek salonunda gerçekleştirilen Rektörle Face2Face etkinliğinde Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven, Öğrenci Kalite Komisyon Başkanı Beyza Hamdiye Güner'in yaptıkları sunumların ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu şunları ifade etti:

"Bugün burada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yeni umutları, yeni sesleri, yeni temsilcileri olan siz öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. Üniversitemizin yönetimine ve karar alma süreçlerine aktif katılımınızla, daha güzel bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışacağımıza olan inancım tamdır. Öğrenci Senatosu, üniversitemizin en önemli demokratik organlarından biridir. Sizler, bu senato aracılığıyla, öğrenci arkadaşlarınızın sesini, taleplerini ve fikirlerini dile getirecek, üniversitemizin eğitim ve öğretim politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynayacaksınız. Görev süreniz boyunca, birçok zorluk ve engel çıkabilir. Fakat sizlerin, bu zorlukların üstesinden gelebilecek bilgiye, donanıma ve en önemlisi inanç ve azme sahip olduğunuzu biliyorum. Unutmayınız ki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, her zaman sizlere destek olacak ve yanınızda olacaktır. Sizlerden ricam, her zaman öğrenci arkadaşlarınızın yanında olmanız, onların haklarını ve menfaatlerini korumak için çaba göstermenizdir. Üniversitemizin akademik ve sosyal atmosferine katkıda bulunacak, daha da güzelleşmesine ve gelişmesine yardımcı olacak fikirler ve projeler üretmenizdir. Bu vesileyle, hepinizi tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Birlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

Tiyatro sanatçısı Abdülkadir Katra tarafından sergilenen, Çanakkale Savaşlarından kısa bir kesin anlatan tiyatro oyununun gösteriminin ardından etkinlik soru - cevap şeklinde sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Rektör, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇOMÜ'de Rektörle Face2Face Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:33:08. #1.13#
SON DAKİKA: ÇOMÜ'de Rektörle Face2Face Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement