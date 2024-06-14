ÇOMÜ, ıstakoz popülasyonunu artırmak için sosyal sorumluluk projesi başlattı - Son Dakika
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ÇOMÜ, ıstakoz popülasyonunu artırmak için sosyal sorumluluk projesi başlattı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, nesilleri azalan ıstakoz popülasyonunu artırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında yetiştirilen 350 adet ıstakoz yavrusu, denizlere salındı. Etkinliğe üniversite yöneticileri ve akademisyenler katıldı. Proje koordinatörü Prof. Dr. Umur Önal, ıstakoz stoklarının yetiştiricilik yoluyla desteklenebileceğini vurgulayarak, uygun habitatlara yeterli miktarda salınarak kendi kendine üreme potansiyeline sahip lokal popülasyonlar oluşturulabileceğini belirtti.

14.06.2024 14:44
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin nesilleri giderek azalan ıstakoz popülasyonunu artırmak için 2021 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dardanos Yerleşkesindeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine ait Deniz Canlıları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 350 adet ıstakoz yavrusu, 4. defa denizlerle buluştu.

Etkinliğe ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ve akademisyenler katıldı.

Türkiye sularında yaşayan ve ekonomik öneme sahip ıstakoz türü 'Homarus gammarus'un doğadaki stoklarını artırmak amacıyla Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal koordinatörlüğünde Yüksek Mühendis Hakan Baki, ve doktora öğrencisi Özge Özgür'den oluşan ekip, larval aşamadan itibaren yüzlerce yavru ıstakoz yetiştirdi. İki aylık ıstakoz yavruları, Avcılık ve İşleme Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Altınağaç ve Gemi adamı Umut Tuncer'den oluşan dalış ekibi tarafından Çanakkale Boğazı'nda uygun bir derinlikte bulunan suni resif ortamına bırakıldı.

Konuyla ilgili Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Umur Önal, azalan balıkçılık kaynaklarına dikkat çekmek ve bu kaynakların akuakültür yolu ile desteklenebileceğini vurgulamak üzere 2021 yılından itibaren her yıl üretimini yaptıkları ıstakozları doğaya saldıklarını belirterek, "Çok eski zamanlarda Çanakkale Boğazı'nda ve Marmara'nın güney kıyılarında ıstakozun bol olarak bulunduğunu biliyoruz. Ancak maalesef insan kaynaklı nedenlere bağlı olarak bu türün av miktarı günümüzde 2-3 ton seviyelerine düştü. Amacımız, ıstakoz stoklarının yetiştiricilik yolu ile desteklenebileceğini göstermek. Uygun habitatlara yeterli miktarda salınırlarsa kendi kendine üreme potansiyeline sahip lokal popülasyonlar oluşturulabilir. Ancak elbette bu bölgelerin dalışa ve avcılığa kapatılması ve türün rahatsız edilmemesi gerekir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇOMÜ, ıstakoz popülasyonunu artırmak için sosyal sorumluluk projesi başlattı - Son Dakika

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