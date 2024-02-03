ÇOMÜ öğrencileri tarafından geliştirilen akıllı gübre projesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, "Potasyum Magnezyum Fosfatlı Akıllı Gübre Üretimi Projesi" adıyla yeni bir ürün geliştirildi. Ürün atık maddelerden üretilmesi kaliteli, standartlara uygun, çevre dostu ve ekolojik olmasıyla öne çıkıyor. Herhangi bir çevre kirliliğine maruz bırakmayan akıllı gübrenin en farklı yanı ise üretimine bakıldığında dünyada ve Türkiye'de böyle bir üretim görülmüyor. Ayrıca öğrenciler, TUBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında 511 proje arasından finale kalmaya hak kazandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Arslanoğlu ve öğrencileri Kutay Çağlayan, Selen Soylu ve İbrahim Uyar tarafından, "Potasyum Magnezyum Fosfatlı Akıllı Gübre Üretimi Projesi" adıyla yeni bir ürün geliştirildi. Yavaş salınımlı gübre alanında çalışan öğrenciler tarım sektörüne yönelik bu ürünü atık maddelerden yararlanarak tasarladı. Geliştirilen ürün en önemli özelliği atık maddelerden üretilmesi ve kaliteli olması olup, standartlara uygun, çevre dostu ve ekolojik bir ürün olarak öne çıkıyor. Projenin en farklı yanı ise akıllı gübrenin üretimine bakıldığında dünyada ve Türkiye'de böyle bir üretim görülmüyor. Ayrıca öğrenciler katıldıkları TUBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında 511 proje arasından finale kalmaya hak kazandı.
'Potasyum magnezyum fosfatla akıllı gübre üretimini ele aldık'
Ürünün üretim aşamaları hakkında bilgi veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kutay Çağlayan, "Bizim bu projede amaçladığımız durum gübrenin oluşturduğu çevre kirliliğini engellemektir ve bunun sonucunda potasyum magnezyum fosfatla akıllı gübre üretimini ele aldık. Bu üretimin deney süreçlerinden bahsedecek olursam, bu aşamalarda öncelikle şarap fabrikalarından aldığımız atıkların, üzüm posasının ve şarabın oluşması esnasında dibe çöken, dip ürün dediğimiz ürün alınarak, bir kurutma işleminden sonra bir eleme işleminden geçirdikten sonra belirli oran bir kroze içerisine koyduk ve ondan sonrasında fırının içerisine koyarak belirli santigrat derecelerde pürvüz işlemine tabi tuttuk. Ondan sonra pürmüz işlemi yapılan ürünü geri alarak, bir vakumlu pompa yardımıyla ekstraksiyon işlemi gerçekleştirdik. Sonrasında bizim dip ekstrak özümüz olan özümüzün içerisine magnezyum tuzu ve fosforik asit ekleyerek potasyum magnezyum fosfatla yavaş salınımlı gübre elde etmiş olduk. Sonrasında ekstraksiyon ünitesinin üst kısmında kalan katı maddenin içerisine hidroklorik asitten geçirerek yani hidroklorik asitle yıkayarak geözenekleri açık hale getirdik ve ticari aktif karbon üretimini sağladık" dedi.
'Standartlara uygun, kaliteli, çevre dostu ve ekolojik bir ürün'
Kimya Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Uyar ise, "Konuyu belirlemekteki en büyük amacımız tamamen atıklar kullanarak, yavaş salınımlı bir gübre üretmekti. Yavaş salınımlı gübrenin en önemli özelliği atıklardan üretiliyor olması. Bunun yanında standartlara uygun, kaliteli, çevre dostu ve ekolojik bir ürün olması. Ürettiğimiz ana ürün olan yavaş salınımlı gübre normal gübreler gibi bitkilere bir besleyicilik sağlamaktadır. Fakat diğer gübrelere nazaran herhangi bir çevre kirliliğine maruz bırakmamaktadır" diye konuştu.
'Akıllı gübrenin üremine bakıldığı zaman dünyada ve Türkiye'de böyle bir üretim görülmemektedir'
Projenin yenilikçi yanında bahseden Kimya Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Selen Soylu, "Türkiye'de bitkisel atıklardan böyle bir madde üreten fabrika bulunmamaktadır. Literatüre bakıldığı zaman kendi kendini aktive edip, aktif karbon üretimi ve aktivantin kazanıldığı bir proses bulunmamaktadır. Ülkemizde gübre üretimi yıllık 6 milyon tondur. Fakat tüketime bakıldığı zaman 8 milyon tonluk bir tüketim gözükmektedir. Akıllı gübrenin üremine bakıldığı zaman dünyada ve Türkiye'de böyle bir üretim görülmemektedir. Bizim projemizin en farklı yanı budur. Katıldığımız TUBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında 511 proje arasından finale kalmaya hak kazandık" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
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