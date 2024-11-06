ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanlık Devir Teslimi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni düzenlendi.

ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Okan Mercan görevi Prof. Dr. Mustafa Boz' dan teslim aldı.

Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı'nın katıldı. Törende Rektör Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Prof. Dr. Mustafa Boz' a teşekkür ederek, göreve yeni atanan Prof. Dr. Şefik Okan Mercan'a başarılar diledi. - ÇANAKKALE