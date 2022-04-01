Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

01.04.2022 17:00
Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı Erasmus+ Projesi dolayısıyla gittiği Almanya'da Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı Erasmus+ Projesi dolayısıyla gittiği Almanya'da Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı Erasmus+ Projesi için Almanya'ya gitti. Gelsenkirchen'de bulunan Çorbacı, bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Karabük- Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği ve hemşerilerine bir dizi ziyaretlerde bulunan Çorbacı ve beraberindeki heyet fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren UİD MKYK Üyesi Dursun Döngel ve Dernek başkanı Hüseyin Dereli ziyaretlerin dolayı Çorbacı'ya teşekkürlerini ilettiler. - KARABÜK

Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi
Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Merzifon'da 'E-Sınav' merkezi hizmete girdi Merzifon'da 'E-Sınav' merkezi hizmete girdi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erasmus, Almanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement