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Çorum'un Alaca ilçesinde Gazze'ye yardım eli uzandı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde Gazze'ye yardım eli uzandı

Alaca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Gazze'deki masum çocuklara giysi ve battaniye dikerek yardım eli uzattı. Halk Eğitim Müdürü, depremde ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini ve şimdi de Gazze'deki çocukları ısıtmak için çalıştıklarını belirtti.

Çorum\'un Alaca ilçesinde Gazze\'ye yardım eli uzandı
11.01.2024 - 14:57,
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Halk Eğitim Merkez'indeki bayan kursiyer ile usta öğreticilerin Gazze'ye yardım eli uzandı.

Alaca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri İsrail'in zulmü altında olan Gazze'deki masum çocuklara, giysi ve battaniye dikiyorlar.

Zor zamanlarda mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ettiklerini belirten Halk Eğitim Müdürü Nihat Haluk Uğraş, "Yüzyılın felaketini yaşadığımız depremde ihtiyaç sahiplerine diktiğimiz battaniye, uyku seti, eşofman takımı ve boyunlukları şimdide Gazze'deki masum çocuklarımız için Alaca Halk Eğitim gönüllü kursiyerleri, hayırsever vatandaşlar, tüm idari yönetim olmak üzere kadrosuz usta öğretici personelimizle kolları sıvadık. Makineleri bir kez daha hayır için çalıştırıp, soğukta kalan çocuklarımızı bir nebze bile olsa ısıtmak istiyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde Gazze'ye yardım eli uzandı - Son Dakika
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