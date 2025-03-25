Çorum Belediyesi'nden 1350 Çocuğa Bayramlık Kıyafet - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nden 1350 Çocuğa Bayramlık Kıyafet

Çorum Belediyesi\'nden 1350 Çocuğa Bayramlık Kıyafet

Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik olarak 1350 bayramlık kıyafet dağıttı. Dağıtım etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların gülümsemesinin mutluluk verdiğini belirtti.

25.03.2025 14:14  Güncelleme: 14:17
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Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bin 350 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Çorum Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Velipaşa Konağı'nda gerçekleştirilen kıyafet dağıtımına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğün'den yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik yapılan kıyafet desteğinden bu yıl 4-16 yaş arası bin 350 çocuk faydalandı.

"Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, bizlerin de mutlu olmasını sağlıyor"

Dağıtım etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,"Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, bizlerin de mutlu olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu bayramda da çocuklarımızın yüzlerini güldürmeyi başardık. Bin 350 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini hediye ettik. Bir yandan palyaçolarımız çocuklarımızı eğlendiriyor, bir yandan da tam bir alışveriş merkezini andıran alanımızda çocuklarımız beğendikleri kıyafetleri deneyerek alıyor. Rabb'im, bütün çocuklar için bayram olan günlere tüm dünyayı ulaştırsın. Bu duygularla kardeşlerimizin bayramlıkları hayırlı olsun. Bayramımız inşallah bayram gibi olsun ve mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nden 1350 Çocuğa Bayramlık Kıyafet - Son Dakika

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