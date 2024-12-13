Çorum Belediyesi\'nden kamu personellerine \'iş sağlığı\' eğitimi

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Çorum Belediyesi tarafından resmi kurumlarda çalışan 271 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Çorum İŞKUR Müdürlüğü ile Çorum Valiliği arasında düzenlenen İşgücü Uyum Projesi (İUP) çerçevesinde resmi kurumlarda çalışan personele Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Yasin Emre Temur verilen eğitime resmi kurumlarda görev yapan 271 personel katıldı. Eğitimde iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra alınması gereken tedbirler anlatıldı. - ÇORUM