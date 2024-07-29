Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Güvenli Alışveriş İçin Hizmetler Sunuyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Güvenli Alışveriş İçin Hizmetler Sunuyor

Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Güvenli Alışveriş İçin Hizmetler Sunuyor

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi için çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor. Ücretsiz pazar servisi ile halkın ulaşımını kolaylaştıran belediye, ürün denetimleri ve tartı kontrol noktaları ile pazar yerlerinde kaliteyi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

29.07.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi için çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor. Ücretsiz pazar servisi ile halkın ulaşımını kolaylaştıran belediye, ürün denetimleri ve tartı kontrol noktaları ile pazar yerlerinde kaliteyi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Çorum Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, semt pazarlarında her gün belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşlara güvenli alışveriş ortamı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarında denetimlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşların mağdur olmaması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Semt pazarlarında gerçekleştirdiğimiz denetimler, hemşehrilerimizin satın aldığı ürünlerin eksik tartılıp tartılmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca, eksik tartı veya hileli işlem yapan satıcılar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Halkımızın güvenli ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapması bizim önceliğimizdir. Semt pazarlarında düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

Ücretsiz pazar servisi hizmetinin de devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, "Semt pazarlarının kurulduğu alanlarda, pazar alışverişinden sonra eve dönen vatandaşların en büyük problemi olan taşıma sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla ücretsiz pazar servisi uygulamamızı başlatmıştık. Pazardan alışveriş yapan hemşehrilerimiz, servislerimizle belirlenen güzergahlardan evlerine kadar bırakılmaktadır" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Semt Pazarlarında Güvenli Alışveriş İçin Hizmetler Sunuyor - Son Dakika

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