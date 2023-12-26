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Çorum Belediyesi, terör saldırılarına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla şehri bayraklarla donatıyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi, terör saldırılarına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla şehri bayraklarla donatıyor

Çorum Belediyesi, terör saldırılarına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla şehri bayraklarla donatıyor. Belediye, Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Bayrak dağıtımına şehit aileleri dernekleri de katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm hemşerileri bayrak asmaya davet etti.

Çorum Belediyesi, terör saldırılarına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla şehri bayraklarla donatıyor
26.12.2023 - 17:06,
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Çorum Belediyesi, terör saldırılarına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla şehri bayraklarla donatıyor.

Çorum Belediyesi şehri bayraklarla donatmak için Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla Türk bayrağı hediye etti. Bayrak dağıtımına Çorum Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Çorum Muharip Gaziler Derneği yöneticileri de katıldı.

Günün birlik günü olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Mehmetçiğe moral vermek amacıyla bayrak seferberliği başlattık. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple hemşerilerimize şanlı Türk Bayrağımızı hediye ediyoruz" dedi.

'Çorum'u bayraklarla donatalım'

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Aşgın, "Dün de bugün de yarın da devletimizin milletimizin yanındayız. Birlik ve beraberlik halinde bütün şer odaklarının karşısına çıkarız. Kahraman ordumuza destek amacıyla Çorum'u bayraklarla donatalım. Tüm hemşerilerimizi ev ve iş yerlerine şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Dernek Başkanlarından açıklama'

Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Mert, Çorum'un bayraklarla donatılmasına katkı veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Mert, "Biz hiçbir zaman boyun bükmedik bundan sonrada bükmeyeceğiz dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz de, "Belediyemizin aracılığıyla tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstermek için evlerimize ve işyerlerimize bayrak asıyoruz. Derneğim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya tek vücut olduğumuz göstereceğiz. Ordumuzun Allah yardımcısı olsun. Dualarımızla devletimizin ve askerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi, terör saldırılarına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla şehri bayraklarla donatıyor - Son Dakika


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