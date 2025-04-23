Çorum\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Çorum'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli gösterilerle kutlandı. Hürriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlama etkinlikleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alanda toplanan vatandaşların bayramını kutladı. Törende, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Çocukların sergilediği performans, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve bayramın çocuklara armağan edilmesinin önemini vurguladı. Çağlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en büyük adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Çağlar, "Tam 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, halk egemenliğinin ilanı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan etmesi, onun çocuklara ve eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir" dedi.

Konuşmasında çocuklara hitap eden Çağlar, "Sevgili çocuklar, sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Gözlerinizdeki umut, kalplerinizdeki sevgi ve hayallerinizdeki cesaret bu milletin en büyük zenginliğidir. Artık çocuklarımız ezberleyen değil, öğrenen, yorumlayan, sorun çözen ve üreten bireyler olarak yetişecek. Türkiye Yüzyılı'nın temelleri bu anlayışla atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çağlar, konuşmasını "Geleceği çocuklar inşa edecekse, barışın, adaletin ve özgürlüğün temel taşı da çocuklarımız olmalıdır" diyerek tamamladı. - ÇORUM