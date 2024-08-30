Çorum\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı

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Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çorum'da Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan törenler, Kadeş Barış Meydanı'nda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunu ekipleri gösteriler yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Gösteri sonunda vatandaşlar Mehmetçikleri alkış yağmuruna tuttu. Program geçit töreni ile sona erdi.

Törene Vali Zülkif Dağlı, Çorum milletvekilleri Mehmet Tahtasız ve Vahit Kayrıcı, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, emniyet Müdürü Arif Pehlivan, üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. - ÇORUM