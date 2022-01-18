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Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak - Son Dakika

Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak

18.01.2022 17:12
Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Belediye Başkanlığı arasında yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Belediye Başkanlığı arasında yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırma cezası alan yükümlüler Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Belediye Başkanlıklarına bağlı birimlerde ücretsiz olarak çalıştırılabilecekler.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk; ilçe belediye başkanlıkları ile imzaladığımız işbirliği protokolleri kapsamında, kamu hizmeti cezası almış olan yükümlüleri ilçelerimizdeki belediye başkanlıklarının sorumluluk alanlarında çalıştırarak yükümlülerin cezalarını toplum içinde infaz ederken aynı zamanda topluma faydalı işler yaptıklarını, böylece topluma verdikleri zararı bir bakıma geri ödediklerini, yükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izinli olduklarını, izinlerinin kaldırılmasından sonra kamu hizmeti için çalıştırılmaya başlanacağını belirterek, imzalanan işbirliği protokolleri gereğince Sungurlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 200, Alaca Belediye Başkanlığı'nda 120 ve Boğazkale Belediye Başkanlığında 80 olmak üzere toplam 400 yükümlünün kamu hizmetlerinde çalıştırılabileceğini beyan etti. - ÇORUM

Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak
Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak
Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak
Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak

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Denetimli Serbestlik, Boğazkale, Sungurlu, Alaca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da 400 hükümlü belediyeler de ücretsiz çalışacak - Son Dakika
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