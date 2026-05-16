Aile Festivali'nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi

16.05.2026 20:16  Güncelleme: 20:22
Çorum'da Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen Aile Festivali'nde yüzlerce aile ve çocuk, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festivalde çocuk marangozluk atölyesi, resim etkinlikleri ve ödül törenleri yer aldı.

Çorum'da Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen Aile Festivali'nde yüzlerce vatandaş Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. "Aileyle Köklenen, Nüfusla Güçlenen, İstikbale Yükselen Türkiye" ve "Biz Büyük Bir Aileyiz" sloganlarıyla gerçekleştirilen festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla organize edildi. Festival alanında gün boyu süren etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Programda çocuklara ve ailelere yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Minikler; yüz boyama, jimnastik parkuru, mini parkur yarışmaları, saksı boyama ve fide dikimi gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Çocuklara özel hazırlanan "Çocuk Marangozluk Atölyesi" de festivalin en fazla ilgi gören alanları arasında yer aldı. Engelli çocuklar ve aileleri için oluşturulan resim atölyesinde ise çocuklar sanatla buluştu. Festivalde el sanatları atölyeleri, anı duvarı resim köşesi, balon şovları ve değerler eğitimi maskot gösterileri de renkli görüntüler oluşturdu. Program kapsamında Çorum Belediyesi Gençlik Spor Oyunları'nın ödül töreni de yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

"Ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi çok kıymetli"

Programda konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, festivalin aile bağlarının güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Bugünkü etkinlik, aile bağlarının güçlenmesi, aile bireylerinin bir araya gelip kaynaşması anlamında çok kıymetli olmuştur. Dijital dünyanın hayatın her alanına girdiği bir dönemde ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi çok kıymetli. Bu etkinlik de ona hizmet edecek" dedi.

"Güçlü olabilmemiz için nüfusumuzun artması lazım"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da güçlü aile yapısının güçlü toplum için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Aşgın, "Güçlü bir aileye sahip olmak, aile bağlarımızın güçlü olması, annelerimizin, babalarımızın ve evlatlarımızın huzurlu olması belki de İHA kadar, SİHA kadar, savunma sanayi kadar, belki ondan da daha kıymetli ve önemli. Güçlü olabilmemiz için nüfusumuzun artması lazım. Güçlü olabilmemiz için yaşı gelen evlatlarımızın evlenmesi lazım. Güçlü olabilmemiz için ailemizin güçlü olması lazım. Milletimizin de devletimizin de temeli ailedir, güçlü ailedir. Onun için bu etkinlikler kıymetli ve önemli" diye konuştu.

"Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye anlayışı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ise sağlıklı nüfus yapısına dikkat çekerek, "Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye anlayışıyla hazırlanan bu vizyon belgesi; aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, sağlıklı nüfus yapısının sürdürülebilirliği ve kuşaklar arası dayanışmanın artırılmasını temel hedef olarak ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu. - ÇORUM

