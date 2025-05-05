Çorum'da 'Başkan Cevaplıyor' Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Çorum'da 'Başkan Cevaplıyor' Programı Yoğun İlgi Gördü

Çorum\'da \'Başkan Cevaplıyor\' Programı Yoğun İlgi Gördü

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' halk buluşmaları, Ulu Camii yanındaki Tarihi Çorum Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa katılan AK Parti yetkilileri, belediyenin yürüttüğü hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

05.05.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
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Çorum Belediyesi'nin ev sahipliği yapmış olduğu "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmalarının ikincisi, Ulu Camii yanındaki Tarihi Çorum Meydanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programlarının ikincisi gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, "Başarımızın temelinde Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yürütülen hizmet ve gönül siyaseti vardır. Bu programlarda bu düşüncesinin bir parçasıdır. Çorum Belediyesi de 22 yıldır bu gönül belediyeciliğini devam ettirmektedir. Bu dönemde Çorum'un çehresini değiştiren Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmasında Çorum'a kazandırılan ve kazandırılması planlanan yatırımları anlatan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise, "Çorum Belediyesi, gönül belediyeciliği ve AK belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Memleketimize kazandırılan tüm bu hizmetler için değerli başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı huzurlarınızda alkışlıyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, "Bu güzel programı hayata geçirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Çorum halkına da bir kez daha belediye başkanlığı konusunda bize gösterdikleri teveccühten ötürü şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede yapılan yatırımları anlatan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da"2019 yılında Rabbimizin takdiri, Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve hemşehrilerimizin teveccühüyle, besmele ile yola çıktık. 2024'te yeniden 'bismillah' dedik ve şehre dair tüm hayallerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizlere Çorum'a hizmet etme yolunu açan, dua ve destekleriyle her zaman arkamızda duran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da 'Başkan Cevaplıyor' Programı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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