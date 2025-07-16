Çorum\'da binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andı: Ahmet Şafak türküleriyle duygulandırdı

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesine bir araya gelen binlerce vatandaş, şehitleri andı. Programda konser veren Ahmet Şafak ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum Valiliği öncülüğüne yürüyüş düzenlendi. Ulu Camii önünde başlayan yürüyüş Kadeş Barış Meydanına kadar devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu gerçekleştirildi. Programlar dahilinde Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Koşunun sonunda sporcular tarafından sancak Vali Ali Çalgan'a teslim edildi. Programda şehitler dualarla anıldı.

Ahmet Şafak sahne aldı

Daha sonra Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Konserde milli birlik ve beraberlik konularına vurgu yapan şarkıları seslendiren Ahmet Şafak vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün milletimizin iradesine sahip çıktığı, demokrasiyi koruduğu ve bağımsızlığını haykırdığı o geceyi hep birlikte hatırlamak, dersler çıkarmak ve şehitlerimizi anmak üzere buradayız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün yalnızca bir hatırlayış değil, aynı zamanda yeniden birbirimize kenetlenmenin birlik ve beraberlik duygumuzu tazelemenin günüdür" dedi.

"7'sinden 70'ine en büyüğünden en küçüğüne o gün millet korkuyu korkuttu"

Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "15 Temmuz ve rengini şehitlerimizin al kanından alan al yıldızlı bayrağımızın gönderden indirilemeyeceğinin yıl dönümüdür. 7'sinden 70'ine en büyüğünden en küçüğüne o gün millet korkuyu korkuttu. Umudun adı, kardeşliğin ve barışın adı ama en çok da kendisine yakışan zaferin adı Türkiye" diye konuştu.

Kentte saatler gece yarısını gösterdiğinde ise tüm camilerden sela okundu. - ÇORUM