Çorum\'da Doğal Gaz Patlaması Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı

Yerel

Çorum'da yıkımına başlanılan Hilal Apartmanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çok kısa süre içerisinde de bu süreci tamamlamış olacağız. Maksimum düzeyde, hemşehrilerimizin zararlarının giderilmesi konusunda, İçişleri Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, valiliğimizin himayesinde yaraların sarılması noktasındaki desteği vermiş olacağız" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır hasar gören Hilal Apartmanı'nın yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan patlamada 15 bina, 43 ev ve 31 iş yerinin etkilendiğini belirten Başkan Aşgın, vatandaşların yaralarının sarılması için Çorum Valiliği öncülüğünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Aşgın, "3 Kasım'da saat 10.30 sıralarında bir doğal gaz patlaması sırasında, bir hasarla karşı karşıya kaldık. Üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi, kazada bir hemşehrimizin vefat etmesi. Hemşehrimize rahmet diliyorum. Patlama neticesinde 33 hemşehrimiz yaralanmıştı. 33 hemşehrimizin aynı gün taburcu olması tek tesellimiz oldu. Ben tekrar tüm Çorum'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. İlk andan itibaren Sayın Valimizin öncülüğünde devlet tüm kurumları ile buradaydı. Sayın Valimizin önderliğinde, milletvekillierimizle istişareli bir şekilde, belediyemizin tüm birimleri, sağlık teşkilatı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilgili kurumların tamamı olay yerindeydi ve ilk andan itibaren de yapılması gereken tüm müdahaleler titizlikle yapıldı. Olay anında 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde Çorum itfaiyemizin gelmiş olması gurur verici. İtfaiyemize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

" Diğer binalara zarar vermeden, başka bir vatandaşımızın burnunun kanamasına müsaade etmeden bu yıkımı tamamlayacağız"

Vatandaşların tahliyelerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Aşgın, "Olayın bir adli, bir idari kısmı var. Bu bir doğal afet değil, bu bir kaza. Hem adli makamların adli kovuşturmayı sürdürmesi gerekiyordu hem de idari kurumların gerekli tetkikleri yapması gerekiyordu. Bu süre zarfında da bunların önemli bir kısmı tamamlanmış oldu. Özellikle yıkımla ilgili bizim buradaki esnafımızın, 'yolun açılmaması bize ekonomik anlamda ciddi zarar veriyor' diyordu. Ama adli kovuşturma yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımızın delil toplama gibi işlerinin tamamlanmamasından bu yıkımı yapabilmemiz mümkün değildi. Bu anlamda da geçtiğimiz Perşembe günü Cumhuriyet Başsavcılığımızdan muvafakatname yazımızı aldık. Burası özel bir yıkım gerektirdiği için çalışmalarımızı başlatmıştık. Ankara'dan gelen araç yukarıdan kat kat keserek yıkımı gerçekleştirecek. Diğer binalara zarar vermeden, başka bir vatandaşımızın burnunun kanamasına müsaade etmeden bu yıkımı tamamlayacağız" diye konuştu.

Başkan Aşgın, felaket boyutundaki olayın 15 binayı etkilediğini, 43 mesken ve 41 iş yerine farklı ölçeklerde zarar verdiğini belirterek, "Nihayetinde bir kaza olarak kayıtlara geçti. Nasıl bir kazada devletin bir sorumluluğu yoksa, özel hukuk çerçevesinde zarar ziyanın giderilmesi gerekiyorsa, adli yönden takibi gerekiyorsa, kusura göre sonucun değerlendirilmesi gerekiyorsa burada da öyle bir kaza gözüküyor. Yeryüzünün en müşfik, en şefkatli, en merhametli devleti hiçbir zaman vatandaşını, sorumluluğu olmasa bile yalnız bırakmamıştır. Ben burada da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızla görüşmelerimiz tamamlandı. Burası bir afet kapsamına alınamıyor. Ama farklı kalemlerden bir kaynak oluşturularak burada tespit edilen zararla ilgili olarak yaralar ne kadar sarılabilirse o kadar destek ve katkıyı İçişleri Bakanlığından gelecek kaynak ile hemşehrilerimize ulaştırmış olacağız. Çok kısa süre içerisinde de bu süreci tamamlamış olacağız. Maksimum düzeyde, hemşehrilerimizin zarar ziyanlarının giderilmesi konusunda, İçişleri Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, valiliğimizin himayesinde yaraların sarılması noktasındaki desteği vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Ekiplerin tüm çalışmalarını tamamlayarak hasar tespitini raporladıklarını belirten Aşgın, "Kaynağımız ulaşır ulaşmaz, hak sahipleri ile istişareler ederek yaraların sarılması noktasında gayretimizi ortaya koymuş olacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM