İran'da suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

İran'da suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran\'da suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum\'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'da suikasta uğrayarak şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Vekili dua ederken, Filistin davasının önemine vurgu yaparak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

31.07.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin Platformu tarafından öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını belirterek, "Filistin bu ümmetin gözbebeği Mescidi Aksa'yı barındıran Hz. Ömer'i bağrında barındıran bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin" dedi.

Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hamas, Çorum, İran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'da suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da suikasta uğrayan Hamas Lideri İsmail Heniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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