Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı ek binası açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Açılışın ardından yeni hizmet binasının açılışında katkıda bulunan teşekkür plaketi verilirken Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, başarılarla dolu 185 yıllık bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle Türk milletinin her zaman takdirini kazandığını söyledi.

"Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirme azim ve kararlığındayız" diyen Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, "Türk milletinin sonsuz güvenize mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma Teşkilatı'nın 185 kuruluş yıldönümü vesilesiyle, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatı'nın" fedakar personeli ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.

"Jandarma her zaman vatandaşın yanında"

Vali Zülkif Dağlı, Jandarma Teşkilatının zor zamanlarda görev yaptığını belirterek, her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Jandarma teşkilatının yüzölçümü olarak ülkenin yüzde 85'ini kapsayan bir görev alanına sahip olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, "Nüfus olarak da azımsanmayacak bir nüfusun emniyet ve asayişini gece gündüz demeden 7/24 esasına göre yerine getirmektedir. Özellikle son yıllarda jandarma teşkilatı donanımını çok iyi artırdı. İnsan kaynağı açısından ok fazla gelişmelere sahne oldu. Özellikle siber suçlar, suç ve suçlularla mücadele olmak üzere pek çok alanda kendisini geliştirdi. Jandarma teşkilatımız üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor" diye konuştu.

Jandarmanın sadece asayiş, suç veya suçlularla mücadele alanında değil her alanda vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Dağlı, "Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta jandarma teşkilatımızla 24 saat görev çalıştık. Zor zamanlarda görev alan jandarmamızı kutluyorum. Tüm temennimiz mümkün olduğunca güvenlik görevlilerimize az görevin düşmesi. Bunun içinde önleyici çalışmaları önemsiyoruz. Öncelikli görevimiz önleyici çalışmalara daha fazla ağırlık vermek. Bu anlamda da son yıllarda güzel çalışmalar yapıyor. Bayram tedbirleri konusunda yine emniyet ve jandarmamız başta olmak üzere belediyemiz ve tüm kurumlarımız hazırlıkları yapıyoruz. Güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı. Amacımız vatandaşlarımızın güvenliğinin yanı sıra bayramın huzur içerinde geçirilmesini sağlamak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM