Çorum'da kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu

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Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan genç, Obruk Baraj Gölü'nde ölü olarak bulundu. Genç, gece saatlerinde taksiyle baraj gölüne geldiği tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençin cenazesi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.04.2024 18:24
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Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan genç baraj gölünde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Sefa Taşkıran dün akşam saatlerinden kimseye haber vermeden ayrıldı. Taşkıran'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Taşkıran'ın gece saatlerinde bir taksi ile Obruk Baraj Gölüne geldiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye jndarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde çalışma başlatan AFAD ekipleri bir süre sonra Taşkıran'ın cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taşkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum\'da kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu
Kaynak: İHA

İskilip, Çorum, Acil Durum, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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